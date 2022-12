San Gemiliano, quartiere nel fango 

È stato un acquazzone di mezz’ora, niente di più. Ma il quartiere di San Gemiliano, almeno a vedere le condizioni delle strade, sembra sia stato investito dal diluvio universale. Qualcuno ha pure faticato a entrare in casa, tanto che è mancato poco perché chiamasse i Vigili del fuoco per un aiuto. Neanche il 2022 ha portato i lavori di urbanizzazione attesi da mezzo secolo. Se ne parlerà (forse) il prossimo anno, anche se da queste parti anche le residue speranze sono affogate nelle maxi pozzanghere diventate cornice imperfetta del quartiere.

La situazione

Via D’Annunzio è sempre la più colpita. Ma se la strada intitolata al poeta pescarese piange, le traverse vicine non ridono affatto. Anzi, via Alfieri e via Ungaretti finiscono sott’acqua subito, anche con una pioggia intensa di un quarto d’ora. «Chissà che qualcosa si muova e qualcuno si vergogni. Comunque sperare non costa niente», afferma Agnese Bortolato, anziana di Mestre che trascorre le vacanze nella sua villetta di via Alfieri, una delle strade che s’interseca con via D’Annunzio. Quando piove da queste parti si formano pozzanghere extralarge che impediscono gli attraversamenti pedonali. Gente che impreca ai margini della strada, lungo i muretti, con gli schizzi delle automobili che li inondano fin dal centro della carreggiata. Qui non esistono né marciapiedi né asfalto.

Il sindaco

In Comune sono consapevoli che la situazione sia di assoluta emergenza. «C’è un problema di manutenzione ordinaria che si pone ogni qualvolta piove. Non possiamo intervenire sempre perché in queste circostanze dobbiamo attendere che si consolidi il fango». È il sindaco Massimo Cannas (55) a illustrare la posizione dell’ente. Tendenzialmente cerchiamo di intervenire con i nostri mezzi e nel frattempo stiamo seguendo un progetto esecutivo per realizzare l’urbanizzazione. Ora è anche in corso l’analisi della salute dei pini. Comprendiamo il disagio e i residenti hanno ragione da vendere. Siamo in ritardo e lo sappiamo». Da queste parti i residenti attendono da quasi mezzo secolo e dicono che la pazienza è finita da un pezzo. «Siamo fiduciosi che entro il 2023 partirà il cantiere per l’urbanizzazione», conclude Cannas.