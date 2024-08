San Gemiliano, proteste e disagi per le voragini  

Scoppia la polemica sulle buche a Sestu. Non si tratta solamente di classica usura dell'asfalto ma di voragini, pericolose oltre che per gli automobilisti anche per i ciclisti e pedoni. Una delle ultime segnalazioni, riguarda un cedimento in via San Gemiliano, lato ingresso del supermercato MD. Non solo, anche via Genova si trova in una situazione simile, con una buca in evidenza che mostra un’apertura nell'asfalto di fianco a un tombino. Problematica che al momento non sembrerebbe trovare una soluzione nel breve periodo, visto che dal Comune - interpellato sulla questione - fa sapere che si tratta di responsabilità di Abbanoa, ma dall'ente idrico replicano non si tratta delle proprie reti. Ora è fondamentale stabilire subito la natura del danno e la responsabilità dell'intervento. I cittadini attendono speranzosi che la situazione si risolva il prima possibile. (m. c.)

