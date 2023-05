A causa del maltempo non si terranno i festeggiamenti non religiosi per la festa primaverile di San Gemiliano. Il concerto di Ivo Loru “One man band” e la degustazione sono rinviati a data destinarsi.

Si terrà invece la processione che partirà dalla chiesa di san Giorgio per raggiungere quella di san Gemiliano, dietro al simulacro del santo, oggi alle 19.30, e domani alle 18.30 per il percorso inverso.

