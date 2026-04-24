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Sestu
25 aprile 2026 alle 00:33

San Gemiliano, oggi il raduno dei barboncini  

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Appuntamento con gli amici a quattro zampe a Sestu nel loggiato di San Gemiliano, per il primo “barbo raduno”, dedicato ai cani barboncini, oggi, sabato, dalle 10 in poi. Tante attività, giochi e premi per cani, padroni, e per bambini. Organizza il Comitato di San Gemiliano, in collaborazione con l’esperta di agility dog Roberta Manca, che sarà presente con il barboncino Louis, Campione Regionale e Nazionale 2025 di Agility Dog Csen senior 300. «Un momento di amore e condivisione per gli amanti degli animali», dice l’assessore a Sport Mario Alberto Serrau. «Anche io partecipo, accompagnato dalla mia Nutella. È il primo raduno ma intendiamo organizzarne tanti altri. Le attività sono aperte a tutti i cani, purché docili ed educati». Anche il Comitato sostiene l’iniziativa: «Sono amante degli animali e insieme agli altri componenti ci siamo attivati per ospitare l’evento», dichiara il presidente, Ilario Corona. (g. l. p.)

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