San Gemiliano, Lai presidente 

Il padre, Raimondo Lai, fu uno dei soci fondatori del comitato di San Gemiliano e tra i ricostruttori dell’antica chiesetta. Nel solco da lui tracciato, il figlio Antonio, nel 1982, fece l’ingresso nello stesso comitato. Di cui, ieri pomeriggio, è stato eletto presidente per la seconda volta (la prima nel 2002). Ex impiegato comunale, 67 anni, di cui 11 trascorsi come presidente dell’associazione San Gemiliano, ha ricevuto l’investitura durante l’assemblea che si è svolta nei locali adiacenti la chiesa. Sposato, è padre di tre figli e nonno di un bimbo di 18 mesi. Il neo presidente raccoglie l’eredità di Giuliano Selenu, dal quale stasera riceverà la bandiera. Un momento di festa per la comunità che consegna agli archivi anche quest’edizione della seconda rassegna de is Festas de sartu, dopo che la settimana precedente si erano accese le luci su San Lussorio. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA