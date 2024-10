San Gemiliano, ladro d’auto messo in fuga 

Nuovi tentativi di furto a Sestu. Il fatto, denunciato sui social, è avvenuto nella strada che conduce a san Gemiliano. Una donna ha notato un estraneo che frugava dentro la sua auto; subito suo marito si è precipitato fuori e il ladro immediatamente si è dato alla fuga. Pochi i danni subiti dalla vettura, che all’interno non conteneva nulla di prezioso.

La Polizia e le forze dell’ordine non hanno potuto intervenire nell’immediato. Il fatto comunque non si è ripetuto e la donna ha sporto denuncia alle autorità, anche portando le registrazioni delle telecamere. Resta comunque la paura dopo aver trovato un estraneo davanti a casa propria, una casa in questo caso abitata anche da persone con disabilità. Nelle ultime settimane si sono verificati in città furti di auto anche se in questo caso potrebbe essere piuttosto il tentativo di recuperare qualche soldo o qualsiasi cosa di valore.

