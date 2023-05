San Gemiliano, la torre da salvare 

La torre proibita, ma ancora per poco. È vietato l’accesso al promontorio di San Gemiliano, complici gli interventi di mitigazione da rischio idrogeologico per pericolo di erosione. I lavori, all’ombra delle torre che da quattro secoli veglia sulla baia, procedono spediti e si avviano verso la conclusione, prevista entro fine luglio. L'area di intervento riguarda i 35 mila metri quadri del costone. L'opera è stata resa possibile grazie a un finanziamento regionale di 530 mila euro ottenuto dal Comune negli anni scorsi.

Le opere

Dai sopralluoghi si è ritenuto che solo una parte richiedesse interventi con priorità. Le criticità maggiori sono stati infatti riscontrate nelle porzioni di falesia a ovest, sud ed est del costone. La presenza di blocchi potenzialmente a rischio distacco e possibili frane a far preoccupare i tecnici. La consegna dei lavori è avvenuta il 5 dicembre 2022, la fine prevista da cronoprogramma inizialmente per giugno, con una estensione di almeno altri 30 giorni. A vincere la gara d'appalto era stata la ditta Aviel di Quartu, con sub appalto ai disgaggiatori di Sardegna di Santa Giusta. L'importo dei lavori a base di gara di circa 350 mila euro.

Mitigare

Sul costone sono visibili gli interventi di ingegneria naturalistica che hanno l'obiettivo di mitigare il pericolo di erosione nel promontorio e aumentare la sicurezza rispettando allo stesso momento il paesaggio e i vincoli ambientali presenti. Nelle tre aree di intervento sono state effettuate opere di distacco dei materiali rocciosi in un'area di 7320 metri quadri. Queste operazioni sono effettuate da personale specializzato, con tecniche alpinistiche. È stato quindi realizzato un rivestimento in rete metallica con un reticolo di funi ancorate alla roccia e biostuoie, l’inerbimento delle aree e le operazioni di semina e idrosemina con specie leguminose ed arbustive nel rispetto della vegetazione locale e con lo scopo di aumentare la stabilità delle pendici. Tre tecniche di intervento, secondo il progetto approvato nel 2021, ritenute la soluzione migliore per mitigare il rischio erosione. Il promontorio di San Gemiliano sarà nuovamente sicuro.