«San Gemiliano, la pineta è abbandonata» 

Uno dei posti più amati dai sestesi e non solo. La pineta di San Gemiliano a Sestu è un angolo naturale che però ha qualche problema immerso nel verde e all’aria fresca quale è la pineta di San Gemiliano, ma con qualche problema. Lunedì in Aula il consigliere comunale Francesco Serra ne ha parlato. Il tema principale riguarda la recente caduta notturna di un pino nel parco, quando ancora erano presenti una quindicina di persone, fortunatamente senza feriti. Sabato è stata messa in sicurezza la zona con la rimozione dell’albero, ma il consigliere fa notare che ci sono ramaglie da portare via. Tra gli altri temi, la pulizia della zona, i bagni del parco spesso chiusi e una staccionata caduta.

Le critiche in Aula

«Ho chiesto al Comune di Sestu», spiega Serra, «che si rimuova in primis la staccionata, per evitare pericoli. La ramaglia sta iniziando a seccarsi e rischia di provocare danni alla pineta: gli incendi sono il pericolo. È inoltre importante una pulizia della zona. Infine ho presentato il problema legato ai bagni: gli unici presenti a San Gemiliano sono della parrocchia, quindi non comunali, e gestiti dal Comitato di San Gemiliano che si occupa della loro apertura, della pulizia e delle spese di energia elettrica. Non si possono scaricare le responsabilità dell’assenza di bagni su coloro che con sacrificio compiono un’importante opera di volontariato». Serra aggiunge: «Il Comune dovrebbe trovare un metodo alternativo che permetta di avere dei bagni sempre disponibili per tutte le persone che si recano a San Gemiliano. Li ci sono strutture per la ristorazione e il problema dei bagni è sollevato da più parti. La volontà di valorizzare il nostro territorio deve partire prima di tutto dalla garanzia dei servizi primari».

La replica

Il vicesindaco Massimiliano Bullita risponde: «Per quanto riguarda la staccionata, ho chiesto le verifiche per rimuovere eventuali pericoli per i frequentatori. Su alcune di quelle aree è in corso una transazione con i proprietari, cosa che in futuro ci consentirà di fare investimenti. Per quanto riguarda i bagni, l'apertura è gestita dal Comitato. Sarà da verificare quali potrebbero essere le possibilità di un intervento da parte del Comune su un bene privato, considerati i limiti normativi».

La questione del verde

Per quanto riguarda le ramaglie segnalate nel parco, l’assessora al Verde pubblico Roberta Argiolas ha chiarito che «la ditta che si occupa del verde ha messo in sicurezza l’area dopo la caduta del pino, rimuovendo rami e tronco. Lungo la via San Gemiliano il taglio per la messa in sicurezza dei cavi elettrici è stato eseguito da Enel Distribuzione. Non si tratta di ramaglie presenti nella pineta, ma abbandonate in terreni privati ai margini della strada e gli uffici hanno sollecitato più volte il responsabile del servizio». Il comitato di San Gemiliano fa presente che l’apertura dei bagni avviene la sera, ma che per vari motivi non è possibile aprirli ogni giorno.

