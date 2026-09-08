San Gemiliano, la festa si chiude col ballu tundu  

Una giornata indimenticabile per Sestu, e per tantissime persone. Mentre la statua di San Gemiliano, assisa sul cocchio tornava alla chiesa di San Giorgio accompagnata dai fuochi d’artificio, lunedì sera in migliaia si sono ritrovati nel piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70, per assistere al concerto di Fabrizio Moro. Un finale suggestivo e atteso, per questa edizione della festa del santo che è tra i più amati e venerati del territorio. Sotto il palco tanti fan, venuti anche da lontano. «Di lui mi piace l’umiltà», ha confidato Paola Porticelli, arrivata da Spoleto, «lo seguo nei concerti e così ho fatto anche tante amicizie». «È una bella persona», ha aggiunto Silvio Cabras, di Quartu.

Ieri la festa si è conclusa con il ballu tundu in piazza Giovanni XXIII e la lotteria. «È stata una notte fantastica, e sono super soddisfatto di tutta la festa», ha detto il presidente del Comitato di san Gemiliano Ilario Corona. «Parlarne a caldo è un susseguirsi di ricordi bellissimi, le emozioni sono ancora tutte in circolo, la carica del concerto, l’affetto della gente, ci hanno ripagato di ogni fatica. Eventi come questo dimostrano la bellezza della condivisione della musica nella nostra festa. Essere presidente anche il prossimo anno? Mi piacerebbe, ma si vedrà». Il cantautore ha regalato un successo dopo l’altro: “Non mi avete fatto niente”, “Niente da perdere”, “Tu portami via”, e naturalmente “Pensa”, con cui aveva vinto Sanremo Giovani nel 2007, quasi due ore di un’energia irrefrenabile. A metà concerto poi il momento più emozionante, quando ha chiamato in diretta la figlia Anita, che compiva 13 anni, e tutto il piazzale ha cantato insieme a lui “Tanti auguri a te”.

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