San Gemiliano, il viale resta senza alberi 

Dopo le proteste e qualche polemica, l’assessora evidenzia: «La strada che conduce alla chiesa di San Gemiliano poco più di 30 anni fa è stata interessata da interventi sul verde che potremo definire “spontanei” e che hanno portato ad una piantumazione che non teneva conto della larghezza dell’asse stradale, delle cunette necessarie per il deflusso delle acque e delle proprietà private adiacenti alla stessa strada». Impossibile dunque mantenere quello che tanti chiamavano il viale alberato per San Gemiliano. Specialmente dopo la costruzione della pista ciclabile: dal 2003 al 2007 sono stati sviluppati 2 chilometri di pista e dal 2022 ad oggi altri 300 metri. Per l’assessora il taglio era una questione di sicurezza: la posizione degli alberi influenzava il normale deflusso delle acque e la manutenzione sicura delle linee elettriche sovrastanti.

Seghe elettriche ed operai hanno fatto il loro dovere. E da qualche giorno gli alberi lungo la strada che porta a San Gemiliano non ci sono più. Tra i sestesi che percorrono il viale c’è chi piange la loro perdita come quella di qualcosa di molto caro. Per altri è stata una scelta dolorosa ma necessaria, che porterà anche qualche vantaggio. L’assessora Roberta Argiolas, responsabile del Verde pubblico e dell’Ambiente, spiega: «Un intervento necessario per questioni di sicurezza. E saranno messi a dimora nuovi alberi».

Disordine

Il futuro

Proprio nel viale sono previsti degli interventi. Il nuovo tracciato ciclopedonale è largo 1,7 metri, e prosegue sul vecchio. Saranno abbattuti 6 pini e 8 ceppi residui di vecchi lavori, ma anche realizzati sottoservizi e rete di illuminazione, oltre ad una fascia verde larga 3,5 metri. Accanto alla pista saranno messi a dimora circa 20 alberi. «Questo spazio darà ristoro agli utilizzatori della pista che potranno usufruire anche di un’area di sosta attrezzata con panchina e fontanella». Un altro progetto futuro è il percorso adiacente alla strada asfaltata per circa 680 metri, e un percorso rurale fino alla Chiesa di San Gemiliano. L’intenzione, continua l’assessora, «è avere un approccio alla progettazione che relazioni sempre di più la figura dell’uomo a quella dell’ambiente, salvaguardando la natura con provvedimenti di riqualificazione ambientale e di razionalizzazione nell’uso delle risorse naturali».

L’attacco

Non ci sta però la minoranza. Francesco Serra, capogruppo di Sestu Domani, attacca: «È la condanna a morte di piante storiche, messe a dimora negli anni dai diversi comitati e gruppi di volontari che si sono succeduti. Una devastazione mai vista. Noi riteniamo che questi tagli potessero essere evitati con altri progetti alternativi, purtroppo dimenticati. Si è pensato, invece, a sbandierare un fantomatico piano del verde, mai arrivato in aula consiliare». Duri anche Michela Mura e Fabio Pisu (Pd): «Davanti alla devastazione dei pini abbattuti, i cittadini hanno espresso chiaramente la loro indignazione, in quanto consapevoli dell'importanza ecologica di alberi così sviluppati. Si procede con una condivisione, con la cittadinanza, davvero poco efficace».

