San Gemiliano, il Comune compra terreni per un parco  

È filato tutto liscio al consiglio comunale di lunedì mattina. In meno di mezz'ora sono stati approvati tutti i punti del giorno. Prima dell'apertura dei lavori la presidente del Consiglio, Mara Mascia, ha dato il benvenuto e l'augurio di buon lavoro al nuovo segretario Maria Grazia Mulas. Disco verde per una variante non sostanziale al Puc, con modifiche ad alcuni articoli al regolamento edilizio che riguardano altezze dei locali a uso abitativo, artigianale, commerciale e industriale. A votare a favore con la maggioranza anche l'opposizione di Cherchi e Mameli, Porrà astenuto, Pili e Depau assenti. Approvata a maggioranza una variazione al bilancio, opposizione contraria. Infine, all'ultimo punto la monetizzazione degli standard urbanistici di un lotto intercluso a San Gemiliano di proprietà di un privato. Con le risorse che arriveranno dalla concessione della monetizzazione degli standard urbanistici alla ditta proprietaria del terreno sarà possibile acquisire diverse aree sul promontorio di San Gemiliano per realizzare un parco. Inoltre, ha aggiunto il sindaco Marcello Ladu: «Si potrà valorizzare e mettere in sicurezza tutta la zona». L’ordine del giorno è passato a maggioranza, la minoranza si è astenuta.

