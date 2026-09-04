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Sestu.
05 settembre 2026 alle 01:14

San Gemiliano, folla in preghiera alla processione 

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Il cuore di Sestu batte sempre forte per san Gemiliano, e ieri la processione come sempre è stata seguita da tantissime persone. C’era la musica della Banda Verdi, i mille colori dei costumi, la gioia sui volti di bambini e adulti, mentre tutti seguivano il trattore che portava il simulacro del santo verso l’antica chiesa campestre.

Come lo scorso maggio non c’erano i buoi a trainare il carro che porta la statua, a causa di un problema di salute degli animali. «Per me San Gemiliano è un’emozione enorme. Per tutta Sestu è il momento più bello dell'anno: la nostra storia, la nostra fede e la gioia di sentirci un’unica grande famiglia», ha commentato il giovane presidente del Comitato, Ilario Corona. In prima fila anche il sindaco Michele Cossa: «San Gemiliano è una tradizione antica che continua a vivere perché ogni generazione la riceve, la sente propria e la consegna a quella successiva», ha detto il primo cittadino. Lunedì il santo tornerà alla chiesa di san Giorgio.

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