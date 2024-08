San Gemiliano, festa a tempo di rap 

C’è l’intensità della fede e la poesia della musica. I balli sardi e le risate della comicità. Insomma quest’anno la festa di san Gemiliano a Sestu ha proprio tutto. A cominciare dall’ospite più noto, Frankie Hi-Nrg. Il cantautore, tra i capostipiti del rap e hip-hop italiano, capace di spaziare tra satira sociale e politica, sarà al Piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70, in via Dante, dalle 21.30 del 3 settembre.

Il programma

Le festa si divide in due parti, quella religiosa e quella civile. Gli spettacoli avranno inizio domani, con un concerto della Banda Verdi, una delle più antiche bande d’Italia, che suonerà in piazza Giovanni XXIII. Venerdì invece risate per tutti, quando a San Gemiliano sarà protagonista Alessandro Pili, l’esilarante sindaco di Scraffingiu, mentre sabato i festeggiamenti davanti alla chiesa cominceranno dalla mattina, tra giochi per bambini, lo spettacolo di burattini di Fabio Pisu, e la sera ci sarà Pippo Palmieri, direttamente dallo Zoo di 105. Spazio, domenica sera, a una grande rassegna di canti, balli e musiche dalla Sardegna, a cura del Gruppo Folk San Gemiliano. E pure il concerto di Frankie Hi-Nrg sarà preceduto da una gara poetica campidanese con i migliori poeti di quest’arte d’improvvisazione, quasi simile al moderno rap. Previsto anche uno spettacolo di fuochi artificiali, lunedì alle 20.30 davanti alla croce in via San Gemiliano, e subito dopo il concerto della band Collage. Per quanto riguarda la festa religiosa, venerdì 30, dopo la messa nella chiesa di san Giorgio col parroco don Sergio Manunza, alle 19 partirà la processione fino a san Gemiliano. L’antica chiesa di campagna ospiterà tre giorni di messe. Il 2 settembre alle 19.30 il simulacro torna nella chiesa di San Giorgio, e poi il 3, ci sarà l’ultima processione dalle 17.30, per le vie del centro.

L’organizzazione

«Siamo contenti di quest’edizione», commenta un entusiasta Paolo Pinna, presidente del Comitato San Gemiliano, «da dicembre lavoriamo organizzando tanti eventi». A dare un contributo fondamentale poi è stato il Comune, sostenendo il costo del concerto di Frankie Hi-Nrg con 20mila euro. «Abbiamo deciso di invitarlo d’accordo con l’assessore alla Cultura, Matteo Taccori. Ogni anno il comitato si rinnova ma in tanti siamo qui dall’anno scorso e anche io spero di continuare», continua Pinna. «La festa è stata rilanciata grazie ai comitati, ai tanti volontari e all’associazione amici di San Gemiliano e ai parroci, don Onofrio e don Sergio», commenta la sindaca Paola Secci, «l’amministrazione è stata parte attiva economicamente e con la collaborazione dei vari assessorati».

RIPRODUZIONE RISERVATA