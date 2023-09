San Gemiliano, entusiasmo e folla record per la festa 

Va in archivio con numeri da record la festa di San Gemiliano. Dopo tre anni di pandemia i fedeli hanno risposto presente come nelle migliori occasioni. Tanti complimenti, via social e non solo, al comitato organizzatore dell'evento che ha il merito di essere riuscito a riaccendere l'entusiasmo dei sestesi.

«La serata conclusiva è andata davvero bene – dice con soddisfazione la presidente del comitato Valentina Manunza -, piazza Salvo D'Aquisto era completamente piena. Nella giornata di lunedì il santo è rientrato in paese atteso da tantissime persone. Noi del comitato abbiamo lavorato per mesi per la buona riuscita della festa, è stato meraviglioso. La soddisfazione più grande è sapere che le persone hanno apprezzato il nostro lavoro e il nostro programma».

Un impegno che infatti è stato riconosciuto dai cittadini, che a gran voce chiedono altri eventi come quello appena concluso e che il successo di quest'anno sia di buon auspicio per le prossime edizioni. Tra le serate più riuscite quella di sabato con il dj Sandro Murru, che ha riportato il pienone in piazza con tante persone che hanno risposto presente. Grandi apprezzamenti anche per i fuochi d'artificio per il rientro del Santo alla croce santa. Infine la serata finale con ospiti i Tazenda, un successo anche per rimanere nel tema delle tradizioni sarde.

