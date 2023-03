San Gemiliano, apre la nuova area attrezzata 

I residenti della zona avevano già notato da qualche tempo i lavori. Ora è tutto pronto. Domani sera alle 19 in via San Gemiliano a Sestu sarà inaugurata una nuova area verde, proprio davanti alla rotatoria della Croce Santa.

L’area era di proprietà della cantina sociale di Monserrato fino a una ventina di anni fa, è passata a un consorzio agrario, poi è stata messa in vendita e acquistata da un imprenditore. Infine l’ultima destinazione, a cura del Comune. Spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita: «Grazie alla disponibilità del proponente oltre al verde abbiamo ottenuto che fosse arredata di tutto punto con muretti che fungono da piano di seduta, giochi per i bambini e soprattutto attrezzi ginnici per lo stretching che sicuramente saranno molto apprezzati per la presenza della pista ciclopedonale che parte proprio di fronte alla nuova area verde».

Mentre per l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas «è sempre una buona notizia quando il patrimonio di aree verdi del Comune si amplia, il tutto è in linea con le azioni che sta intraprendendo la nostra amministrazione, con una programmazione mirata a una gestione virtuosa che conservi nel tempo il patrimonio arboreo».

La sindaca Paola Secci riepiloga: «Con l’inaugurazione regaleremo alla nostra cittadina un altro tassello di verde attrezzato, va anche ricordato che quella zona negli ultimi 7 anni ha avuto una trasformazione radicale, ricordiamo gli effetti positivi della rotatoria in cui vi è la Croce Santa, o la razionalizzazione dei marciapiedi e del traffico nel complesso stradale tra via San Gemiliano e via Andrea Costa, o ancora l’apertura di via Monteverdi».

