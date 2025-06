San Gemiliano a senso unico 

La rivoluzione-bis della viabilità urbana di Tortolì è servita. Dopo l’istituzione dei sensi unici nelle vie Garibaldi, Pirastu e parte di via Lungomare, il Comune vara il cambiamento anche in via San Gemiliano, la strada che da viale Arbatax conduce verso l’omonimo quartiere e la spiaggia di Porto Frailis. Giusto il tempo di apporre la segnaletica e poi anche via San Gemiliano sarà a senso unico, nel tratto compreso tra le vie Scirocco e Alfieri fino all’incrocio con via Foscolo. Via San Gemiliano si potrà percorrere solo nella direzione tra il versante della Sughereta e la chiesetta. L’assetto viario rivoluzionato permetterà anche l’istituzione di aree di sosta sul lato sinistro di via San Gemiliano. Sarà consentito l’eventuale accesso da entrambe le direzioni al parcheggio privato adiacente l’angolo di via Foscolo.

Il cambiamento

Il nuovo piano è stato concertato tra l’amministrazione di Marcello Ladu e la polizia locale guidata da Marta Meloni. All’origine del cambiamento ci sono ragioni di sicurezza: «La larghezza della carreggiata, in considerazione dell’aumento della circolazione nel periodo estivo, non consente l’agevole transito simultaneo tra più veicoli e dunque occorre intervenire anche in merito al miglioramento della transitabilità veicolare». Dalla Giunta illustrano i motivi della decisione che segna un’autentica svolta. Le modifiche, secondo la maggioranza, garantiranno benefici: «Consentiranno di snellire il traffico nelle vie indicate incrementando le condizioni di sicurezza nelle zone a elevata intensità di traffico e il numero di aree di sosta specie nella stagione estiva». L’istituzione del senso unico in via San Gemiliano rientra in un più ampio programma di rinnovamento della viabilità urbana inaugurato lo scorso anno in via Garibaldi e in viale Pirastu e proseguito nelle vie Seminario, Umberto, Vittorio Emanuele e Lungomare.

Nuova pista ciclabile

In via San Gemiliano sono agli sgoccioli i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile. L’intervento è il risultato di una convenzione tra pubblico e privato. Il 19 settembre 2023, il Consiglio comunale aveva concesso alla società Villaggio Saraceno la deroga in merito ai volumi realizzabili, pari a 5.993,60 metri cubi, utili alla riqualificazione del complesso turistico. Per la variazione al Puc è stato determinato il contributo straordinario di 974.659,21 che la società ha corrisposto in denaro (584.795,53 euro ) e in opere pubbliche (389.863,68 euro) di urbanizzazione primaria che garantiscono, puntualizzano dal Comune, «oltre che benefici di carattere strategico, crescita economica e sviluppo urbano correlati alla realizzazione dell’intervento di riconosciuto interesse pubblico».

