San Gemiliano, 31enne a capo del comitato 

Spira il vento del cambiamento tra i portici di san Gemiliano. Pronto il nuovo comitato: 40 persone, soprattutto tra i 30 e i 40 anni.

E alla guida c’è Ilario Corona, 31 anni, tra i più giovani di sempre: «Lo sognavo fin da bambino, San Gemiliano è devozione, fede, ma per me è anche una seconda casa. Spesso dicevo ai miei genitori che da grande avrei fatto il presidente del comitato, e lo dedico a mio padre Aldo, che dal 2023 non c’è più», racconta felice. Il Comitato di san Gemiliano si rinnova per tradizione ogni anno, organizza le due feste religiose che si tengono a maggio a settembre, e tanti spettacoli e concerti. L’ultima volta c’erano i Nomadi. «L’obiettivo resta avvicinare i giovani alla festa», commenta Simona Demeglio. «Ho sempre desiderato di far parte del Comitato e sono ancora più felice che mi abbia scelto Ilario», continua Oscar Ugas. «Il futuro? Continueremo sulla strada di chi è venuto prima, per migliorare sempre. Presto cominceremo la questua», chiude Corona.

