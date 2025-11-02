VaiOnline
Sestu.
03 novembre 2025 alle 00:09

San Gemiliano, 31enne a capo del comitato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Spira il vento del cambiamento tra i portici di san Gemiliano. Pronto il nuovo comitato: 40 persone, soprattutto tra i 30 e i 40 anni.

E alla guida c’è Ilario Corona, 31 anni, tra i più giovani di sempre: «Lo sognavo fin da bambino, San Gemiliano è devozione, fede, ma per me è anche una seconda casa. Spesso dicevo ai miei genitori che da grande avrei fatto il presidente del comitato, e lo dedico a mio padre Aldo, che dal 2023 non c’è più», racconta felice. Il Comitato di san Gemiliano si rinnova per tradizione ogni anno, organizza le due feste religiose che si tengono a maggio a settembre, e tanti spettacoli e concerti. L’ultima volta c’erano i Nomadi. «L’obiettivo resta avvicinare i giovani alla festa», commenta Simona Demeglio. «Ho sempre desiderato di far parte del Comitato e sono ancora più felice che mi abbia scelto Ilario», continua Oscar Ugas. «Il futuro? Continueremo sulla strada di chi è venuto prima, per migliorare sempre. Presto cominceremo la questua», chiude Corona.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Silanus.

«Pronti a scendere in piazza»

Francesco Oggianu
Il caso

Ghiglia diffida, Report va avanti

Puntata sul componente del Garante: andò da FdI prima di multare il programma 
I nuovi fronti

A Porto Rico il test dello sbarco Usa

Ma Mosca è pronta a dare missili al Venezuela. E Trump minaccia anche la Nigeria 
Il caso.

Dopo gli scontri divampa la polemica

Il centrodestra contro Zedda: «Prenda le distanze». Lui replica: «Liberi di manifestare» 