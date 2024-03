San Gavino, prendono forma ambulatori e reparti  

La costruzione del nuovo ospedale di San Gavino va avanti senza sosta. La struttura prende forma ogni giorno di più ed è visibile dalla provinciale che da Sardara conduce a San Gavino. Dopo battaglie decennali finalmente sta nascendo il nuovo ospedale finanziato con 68,4 milioni di euro e in costruzione in un’area di 10 ettari.

Il nuovo ospedale darà una risposta importante al bisogno di salute di tutti i cittadini del Medio Campidano a cui si aggiungono quelli della Marmilla e del basso Oristanese come rimarca il sindaco di San Gavino Carlo Tomasi: «Il nuovo nosocomio avrà duecento posti e sarà un’opportunità per un salto di qualità della sanità nel territorio grazie ai tanti professionisti che lavorano nell’attuale nosocomio. In più ci saranno tantissime ricadute economiche». L’area di dieci ettari accoglierà le infrastrutture, i percorsi di viabilità specifici e differenziati, i parcheggi per il personale e gli utenti (484 posti per 14.756 metri quadri), aree verdi (52.260 metri quadri) e un’elisuperfice per l’atterraggio e la partenza dei mezzi di soccorso.

E le attese sono tantissime sia per i cittadini che per le associazioni di volontariato e i sindacati che in anni di lotte hanno messo in evidenza l’importanza strategica del nuovo ospedale per la riorganizzazione della sanità del territorio.

«Al momento – spiega il direttore della Asl del Medio Campidano Giorgio Carboni - in media la forza lavoro risulta di circa cinquanta operai. Come direzione aziendale continueremo a vigilare l’andamento dei lavori con dei sopralluoghi che si svolgeranno ogni mese».

