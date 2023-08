San Gavino, la piazza è una palestra 

Giovani, adulti, bambini. E sono sempre di più. A San Gavino Monreale le piazze diventano palestre a cielo aperto, con una passione contagiosa: fare sport all’aria aperta. In cabina di regia gli assessorati allo Sport e all’Ambiente che, in sinergia con la Pro Loco, hanno messo in campo “Alleniamoci insieme”, inserita nel progetto “Sport e ambiente per tutti”. Guidati da due giovani istruttori, gli atleti sono ormai una cinquantina e aspettano con impazienza i prossimi due appuntamenti, martedì e giovedì. Di buonora, alle sette del mattino.

