«San Gavino è la sua fonderia» 

Nonostante lo sferzare del forte vento, non si ferma la protesta dei dipendenti della storica fonderia di San Gavino Monreale. I lavoratori da venerdì sera hanno piazzato le tende all’aperto, all’ombra della grande ciminiera, e intendono proseguire a oltranza. La posizione è ferma e decisa. «Stiamo vivendo momenti drammatici», ripetono i componenti della Rsu della fonderia, Enrico Porceddu della Cisl, Cristiano Lixi della Cgil e Carlo Ambus della Uil: «È in dubbio il futuro delle attività produttive. Proseguiremo la protesta per far sì che vengano tutelati tutti i posti di lavoro. Sfrutteremo tutte le armi a nostra disposizione: armi avvelenate da disperazione, rabbia e incertezza accumulate in quasi due anni di richieste di aiuto».

Tutto il paese è al fianco dei lavoratori della fonderia aperta il 10 giugno 1932. Intorno a questa fabbrica, che è arrivata ad avere anche più di 500 dipendenti, San Gavino si è trasformata in pochi decenni da paese agricolo a centro industriale. Il pensionato Antonio Garau, 76 anni, che ha lavorato a lungo nello stabilimento: «Ero nel reparto pallini, che venivano utilizzati nelle olimpiadi ed erano unici al mondo. Mi occupavo della nichelatura. La chiusura della fonderia sarebbe un colpo mortale per l’economia del paese, già in forte crisi».

È preoccupato l’assessore al Lavoro Bebo Casu: «Stiamo accanto ai lavoratori in questa difficilissima battaglia. Serve la volontà della Glencore di continuare a credere in un territorio che, in cambio del lavoro, ha pagato tanto in termini ambientali e di salute pubblica». In ballo ci sono tante buste paga, come evidenzia l’assessore Libero Lai: «La Portovesme è una realtà dalla quale vivono tante famiglie del territorio. È il simbolo della nostra comunità. Questa settimana il Governo convocherà i vertici di Glencore, speriamo in novità positive».

È allarmata anche l’assessora alle Attività produttive Silvia Mamusa: «Il destino degli oltre 200 lavoratori è seriamente a rischio. La fermata dello stabilimento creerebbe un dramma economico e sociale, un ulteriore impoverimento del territorio già colpito dalla precedente chiusura di altri impianti produttivi».