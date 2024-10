San Gavino, da dicembre a rischio l’attività del Pronto soccorso   

Ancora per un mese e mezzo il pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino, a servizio di tutto il Medio Campidano ma anche di altri territori limitrofi, rimarrà aperto 24 ore su 24 ma al momento per dicembre rimangono tante incertezze per la cronica mancanza di personale medico. Si tratta di una situazione di precarietà che va avanti da mesi. In un fronte unico primi cittadini del territorio e sindacati chiedono che si ponga fine a questa situazione di incertezza.

Al momento la Asl del Medio Campidano è al lavoro per trovare soluzioni ma ha segnalato più volte all’assessorato regionale alla Aanità la difficile situazione che deriva dalla mancanza di personale sanitario come rimarca il direttore generale Giorgio Carboni: «Al momento sono in corso interlocuzioni con l’assessorato regionale alla sanità. Il servizio del pronto soccorso è garantito 24 ore su 24 anche per novembre».

L’ospedale di San Gavino è di fondamentale importanza in un’area vasta anche perché il pronto soccorso di Isili è stato più volte chiuso e anche nel Sulcis Iglesiente alcuni reparti come ortopedia sono chiusi da mesi e molti dei pazienti vengono operati a Medio Campidano.

Chiede certezze e fatti concreti la sindacalista Caterina Cocco della segreteria della Flc Cgil Sardegna Sud Occidentale: «È per noi inaccettabile che dopo tanti mesi di condizioni precarie del pronto soccorso dell'ospedale di San Gavino a causa di pensionamento o mancanza del personale, ancora oggi non si conoscano le soluzioni per garantirne la piena funzionalità nonostante l’impegno preso dalla Asl e dall'assessorato regionale ai primi di settembre. Si ripresenta puntualmente la minaccia di non apertura 24 ore su 24 di questo vitale servizio di emergenza per i cittadini del nostro territorio e di tanti di altre zone a cui questo presidio garantisce il diritto di essere curati».

Aspetta un incontro con i vertici della Asl Loredana Zuddas, segretaria provinciale della Cisl: «Abbiamo ricevuto una convocazione del direttore generale della Asl per la settimana prossima. Ora aspettiamo le dichiarazioni ufficiali al di là della forte preoccupazione che questa condizione ovviamente arreca a tutti quanti noi sia per i lavoratori che per gli utenti». Per il segretario provinciale del sindacato Fials Giampaolo Mascia la situazione è grave: «Non è pensabile che il Medio Campidano rimanga senza pronto soccorso 24 ore su 24, considerando che è l'unico tra Oristano e Cagliari: la tempestività e il trattamento delle patologie acute sono determinanti per la vita dei pazienti. A prescindere da tutti gli sforzi fatti finora dall'azienda per scongiurarne la chiusura, auspichiamo che quanto promesso dalla politica sia mantenuto».

