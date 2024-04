San Gavino, chiuse le sale operatorie per quindici giorni 

Lavori in corso, chiude per «almeno 15 giorni» anche il blocco operatorio dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino. E i pazienti di tutto il sud Sardegna – ma tanti anche da Nuorese e Ogliastra, visti gli stop annunciati nelle scorse settimane - avranno una sola destinazione se vogliono essere curati: Cagliari, con i suoi ospedali che stanno esplodendo sotto una pressione mai registrata. Il Brotzu, soprattutto. Il collasso del sistema è dietro l’angolo.

La comunicazione

La comunicazione “urgente” della struttura sanitaria del Medio Campidano porta la firma del direttore del presidio, Sergio Pili, e del manager della Asl Giorgio Carboni. I destinatari sono i direttori generali di tutte le altre aziende sanitarie della Sardegna meridionale, i vertici del 118 e l’assessorato alla Sanità. Stavolta non si parla di medici che mancano o di carenza di personale infermieristico. Le ragioni della chiusura, che scatterà dal prossimo 3 maggio, sono legate a un appalto e ai lavori necessari per svolgerlo. «A seguito dell’affidamento, con gara centralizzata ex Ats, del servizio di sterilizzazione, fornitura e noleggio di strumentario chirurgico» in favore della Sterilis Sardegna Srl, si legge nella nota, «si rende necessaria la realizzazione di improcrastinabili lavori per la realizzazione di una postazione di sterilizzazione in emergenza nel blocco operatorio». Si tratta di «interventi di natura impiantistica» che comporteranno «l’inutilizzabilità delle sale e la conseguente interruzione dell’attività per almeno 15 giorni». Quindi «non sarà possibile accogliere emergenze chirurgiche». E i pazienti saranno dirottati negli ospedali disponibili.

Al Brotzu

«Un’ulteriore tegola per il nostro ospedale già in sofferenza»: così la manager del Brotzu, Agnese Foddis, commenta l’annuncio dello stop delle attività al Nostra Signora di Bonaria. Solo dieci giorni fa, con una nota inviata ai colleghi e all’assessorato, aveva comunicato l’esaurimento dei posti letto in numerosi reparti del suo ospedale, causato proprio dalle chiusure delle strutture distribuite sul territorio. Il San Michele scoppia e «ora dovrà ricevere anche le emergenze che arrivano dal Medio Campidano, oltre a quelle del Sulcis e di Oristano», aggiunge la manager. Che deve fare i conti con una situazione non migliorata rispetto a quando era stata lei a lanciare l’allarme. Anzi.

A San Gavino

A spiegare che per l’ospedale di San Gavino non c’erano grandi alternative è il direttore dell’ospedale, Sergio Pili: «I lavori sono necessari», spiega, «perché la sterilizzazione è un fattore imprescindibile per la correttezza del percorso operatorio». Il cantiere sarà aperto proprio davanti alle sale «che devono essere chiuse per sicurezza», aggiunge. E la scelta del periodo? «Vero, gli ospedali sono in sofferenza», ammette Pili, «ma lo erano anche un mese fa e potrebbero esserlo anche tra due mesi». Quando la Sardegna si popola di turisti e le emergenze crescono a dismisura: «Quindi questo, alla fine, è un buon periodo per fare i lavori. E quando saremo pronti», sottolinea, «ridaremo il nostro contributo». Dall'azienda assicurano che l’impresa lavorerà anche nel fine settimana e si spera di ripartire prima del previsto.

