San Gavino a teatro per il jazz di Coraddu 

Un intrigante itinerario alla (ri)scoperta della storia del jazz in Sardegna con “Miele Amaro”, il progetto del pianista e compositore Guido Coraddu, oggi alle 21, al Teatro Comunale di San Gavino Monreale (in via Dante 4a) sotto le insegne della Stagione 2024-2025 organizzata dal Cedac.

Guido Coraddu ha ripreso l’attività concertistica negli anni 2000 con il progetto Trèulas e poi con il quartetto Musica ex Machina con il quale ha realizzato quattro albums. Il suo nuovo lavoro da solista, dal titolo emblematico di “Miele Amaro”, ispirato all’opera letteraria di Salvatore Cambosu, rappresenta un'interessante sintesi delle differenti traiettorie e delle cifre peculiari delle invenzioni e sperimentazioni sonore dei musicisti affascinati da jazz.

