San Gaetano, in duemila per la festa  

Circa duemila persone hanno partecipato domenica alla seconda edizione della festa del borgo di San Gaetano, frazione di Quartucciu. L’evento è stato organizzato dal Comitato del borgo, con il contributo dell'assessorato alla Cultura.

I visitatori hanno passeggiato per i vicoli e approfittato della presenza degli stand enogastronomici per gustare prodotti come pane e dolci sardi, cucina campidanese e focacce. Tanti anche i laboratori, da quello del formaggio a quello della fregola e del pane indorau. Le famiglie con i bambini hanno avuto modo di vedere gli animali della fattoria l'Arca di Noè e nel corso della giornata ci sono stati balli e musica offerti dal Comune. «Siamo felici del successo della manifestazione, è stata l'occasione per far conoscere un borgo poco noto e mettere in risalto problemi molto seri: dall'acqua alle strade», dicono Elisabetta Lai e Gaetano Carpentieri, rispettivamente presidente e vice presidente del comitato.

