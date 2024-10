San Gaetano apre dimore e fattorie 

Per la prima volta, il borgo di San Gaetano si mette in vetrina. Domani “Campi e giardini a San Gaetano” trasformerà questo piccolo villaggio nelle campagne quartuccesi in una festa di colori, sapori e cultura. Un’intera giornata in cui turisti e visitatori potranno riscoprire una comunità autentica, tra paesaggi suggestivi e un’accoglienza genuina che da sempre anima il borgo.

La sagra

«Sarà una festa che unisce divertimento e cultura, ma soprattutto un’occasione per conoscere un borgo che, da piccolo villaggio, si è trasformato in una comunità viva e accogliente, dove forte è il legame tra chi lo abita», affermano entusiasti Elisabetta Lai e Gaetano Carpentieri, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato di San Gaetano, l’associazione promotrice dell’iniziativa, patrocinata anche dal Comune. Per loro, l’evento è una finestra aperta sul borgo che cresce: nuove famiglie, aziende agricole, bed & breakfast, ristoranti, fino alle innovative imprese di ortoterapia e coltivazione di piante.

Gli appuntamenti

Il programma prevede diversi punti di interesse, ognuno pronto a raccontare una storia. Al Giardino di Amanda, dalle 10, un mercatino espositivo accoglierà i visitatori con produzioni enogastronomiche, dimostrazioni dal vivo della lavorazione del formaggio e attività ludiche per tutte le età.Per chi ama gli animali e la natura, la Fattoria del Pavone aprirà alle 11 con visite guidate e incontri ravvicinati con le specie presenti nella tenuta. Gli ospiti, adulti e bambini, potranno partecipare a esperienze didattiche e ammirare la maestria degli artigiani locali nella lavorazione del legno.

Non meno affascinante sarà il Casale di San Gaetano, che a mezzogiorno accoglierà i turisti con una visita guidata tra storie antiche e una mostra fotografica dedicata alla Sardegna, un viaggio visivo tra paesaggi e folklore. Qui, un punto ristoro garantirà agli ospiti la possibilità di assaporare specialità locali, mentre alle Serre Le Magnolie sarà possibile esplorare i prodotti agroalimentari locali al ritmo della musica tradizionale sarda.

Accoglienza

Tra gli appuntamenti più attesi poi c’è poi la visita alla Tenuta San Gaetano, dove il profumo del pane appena sfornato accompagnerà le dimostrazioni di panificazione. Qui, tra agrumeti e uliveti, i visitatori potranno degustare specialità del territorio in un contesto di quiete e bellezza. Infine, sarà operativa una rete di punti ristoro, tra cui il Multiservice Sardinia nella piazza centrale del borgo. «La festa è un modo per rafforzare il nostro senso di comunità, per far conoscere questo piccolo borgo immerso nella natura che tanto ha da offrire, ma dove ancora tanto c’è da fare» concludono gli organizzatori.

