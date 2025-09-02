San Gaetano, allarme per il sottopasso a rischio allagamenti 

Il borgo San Gaetano, frazione di Quartucciu sull’ex 125, non ha pace. A oggi restano le tante criticità segnalate diverse volte: sottopasso che si allaga con le piogge, toponomastica assente, strade non asfaltate.

La rabbia

Il comitato spontaneo dei residenti è infuriato e pronto a dare battaglia, soprattutto sulla questione del sottopasso (anch’esso non asfaltato) della nuova 125, che hanno più volte chiesto venisse riparato. «Abbiamo inviato lettere e pec all’Anas e, per conoscenza, al Comune per sollecitare un intervento di messa in sicurezza», dice Elisabetta Lai, presidente del comitato, «i primi di marzo abbiamo chiesto un appuntamento all’Anas, ma non è mai stato fissato. Non solo: ci ha comunicato, per vie traverse, che non interviene, sostenendo che il terreno su cui si trova il sottopasso è del demanio. Ci risulta invece che siano strade gestite da Anas. Con le piogge autunnali, il sottopasso si allaga ed è pericoloso il passaggio delle auto e soprattutto dei pedoni, molti dei quali sono costretti a rimanere a casa dopo che piove, in particolare anziani e persone con problemi motori».

Il comitato ha interpellato anche il Prefetto di Cagliari, «sperando almeno in una sua risposta» e sollecitato il Comune perché faccia da tramite con l’Anas. «Non si sono fatti sentire neanche loro», sostiene Lai. Il vicepresidente del comitato, Gaetano Carpentieri, aggiunge: «In una riunione tenutasi la scorsa primavera, alla quale abbiamo partecipato noi del comitato, l'Anas si era mostrata collaborativa e disponibile, effettuando un sopralluogo al sottopasso il giorno dopo l'incontro. Poi, però, non ha più risposto ai nostri numerosi solleciti».

Gli altri problemi

E poi c’è il nodo della toponomastica. C’è solo una strada che ha il nome: via delle Primule. Tutte le altre ne sono prive, circostanza che crea un sacco di problemi. «I mezzi di soccorso hanno difficoltà a raggiungere un luogo o una casa, dobbiamo andare a prenderli in un determinato punto per poi accompagnarli a destinazione», dicono Lai e Carpentieri, che citano come esempio l’incendio avvenuto ad agosto: «I pompieri hanno impiegato 20 minuti in più per arrivare a causa della mancanza di riferimenti stradali. Siamo dovuti intervenire personalmente con acqua ed estintori prima del loro arrivo». I residenti si dicono pronti a un'azione legale in caso di mancata risoluzione di queste criticità.

