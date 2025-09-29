VaiOnline
Il calendario.
30 settembre 2025 alle 00:41

San Francesco, tre giorni di celebrazioni 

La parrocchia di Sant’Antonio celebra San Francesco di Assisi con un ricco programma di celebrazioni religiose che coinvolgeranno tutto il quartiere e non solo. Si comincia domani con il triduo di preparazione: alle 18 la recita della Corona francescana, alle 18,40 la preghiera dei vespri e alle 19 la messa che verrà chiusa dal canto del responsorio. Lo stesso programma è previsto anche anche per giovedì.

Anche venerdì si comincia con la recita della Corona francescana e la preghiera dei primi vespri. Alle 19 si prosegue con la messa che sarà seguita dalla memoria del transito del Serafico padre San Francesco. Il giorno più importante delle celebrazioni è sabato. Si comincia alle 7,25 con la preghiera delle lodi, poi le messe delle 8 e delle 9,30. In serata alle 17 ancora la recita della corona francescana, alle 17,40 i vespri. Alle 18 ancora una funzione religiosa, animata stavolta dalla corale parrocchiale, quindi la processione. Il corteo con il simulacro del Santo sarà un circuito: si parte da via Sant’Antonio, poi piazza IV Novembre e le vie Veneto, Porcu, San Francesco Fadda, Monsignor Angioni e Nigra per poi tornare a Sant’Antonio. In tutte queste strade vigerà il divieto di sosta, mentre il traffico verrà chiuso per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione. ( g. da. )

