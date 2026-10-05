SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Alà dei Sardi.
06 ottobre 2026 alle 00:38

San Francesco, migliaia di fedeli alla messa con il cardinale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Migliaia di pellegrini e fedeli (si parla di almeno cinquemila) per rendere omaggio a San Francesco. La festa campestre di Alà dei Sardi, da sabato a ieri, da sempre molto partecipata, ha superato tutti i record, nell’anno in cui ricorrono gli 800 anni dalla scomparsa del santo di Assisi. E a celebrare la messa solenne, infatti, è stato il cardinale Angelino Becciu insieme al vescovo della diocesi di Ozieri, monsignor Corrado Melis, e al parroco del paese don Gianmaria Canu.

L’organizzazione, come ogni anno, è stata imponente. Dai giorni precedenti, i volontari che hanno sostenuto il priorato hanno preparato la carne e tutto ciò che ogni anno viene predisposto per accogliere i fedeli che sono accorsi a migliaia anche dai centri vicini, rappresentati alla messa solenne anche da molti sindaci in fascia tricolore e dal vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni. L’omelia del cardinale Becciu, peralto, è stata incentrata sulla figura del santo di Assisi, sulla scelta di voler ricostruire la Chiesa e di voler affidarsi a Dio pietra dopo pietra, dedicandosi al prossimo e seguendo l’insegnamento di Gesù in povertà e con l’idea di cercare la pace. Un’immagine che, dopo le visite di Papa Leone in Spagna e Francia, ha spiegato il cardinale di Pattada, permette di guardare con ottimismo alla solidità della Chiesa cattolica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

«L’università da costruire insieme»

Maria Chiara Di Guardo in corsa per diventare rettrice a Cagliari: «Programma condiviso» 
Massimiliano Rais
Camera

Tentazione FdI: «Alle urne a maggio»

Fiducia sulla legge elettorale. E Meloni registra la sua voce contro i deepfake 
Garlasco

Reperti distrutti senza l’ok dei giudici

Nuove ombre sui Ris, l’Arma: «Fermezza, chi ha sbagliato pagherà» 
La crisi

La sfida di Sanchez, elezioni a novembre

Il premier: «La Spagna deve scegliere tra l’estrema destra e i progressisti» 