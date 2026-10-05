San Francesco, migliaia di fedeli alla messa con il cardinale 

Migliaia di pellegrini e fedeli (si parla di almeno cinquemila) per rendere omaggio a San Francesco. La festa campestre di Alà dei Sardi, da sabato a ieri, da sempre molto partecipata, ha superato tutti i record, nell’anno in cui ricorrono gli 800 anni dalla scomparsa del santo di Assisi. E a celebrare la messa solenne, infatti, è stato il cardinale Angelino Becciu insieme al vescovo della diocesi di Ozieri, monsignor Corrado Melis, e al parroco del paese don Gianmaria Canu.

L’organizzazione, come ogni anno, è stata imponente. Dai giorni precedenti, i volontari che hanno sostenuto il priorato hanno preparato la carne e tutto ciò che ogni anno viene predisposto per accogliere i fedeli che sono accorsi a migliaia anche dai centri vicini, rappresentati alla messa solenne anche da molti sindaci in fascia tricolore e dal vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni. L’omelia del cardinale Becciu, peralto, è stata incentrata sulla figura del santo di Assisi, sulla scelta di voler ricostruire la Chiesa e di voler affidarsi a Dio pietra dopo pietra, dedicandosi al prossimo e seguendo l’insegnamento di Gesù in povertà e con l’idea di cercare la pace. Un’immagine che, dopo le visite di Papa Leone in Spagna e Francia, ha spiegato il cardinale di Pattada, permette di guardare con ottimismo alla solidità della Chiesa cattolica.

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