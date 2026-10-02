San Francesco in simbosi con Cortes apertas 

Parleranno tedesco le brochure che presenteranno al pubblico il programma di Autunno in Barbagia, la manifestazione di oggi e domani in occasione della festa di San Francesco. Stanotte alle 23 il pellegrini partiranno dalla chiesa del Rosario di Nuoro verso il santuario. L’arrivo è previsto all’alba di domani, quando sarà celebrata la messa,

Per la prima volta nella storia delle Cortes di Lula, la promozione oltre mare è stata affidata a una brochure opera di Janina Vahl, una berlinese trapianta a Lodè che ha tradotto in tedesco di Canne al Vento di Grazia Deledda.

Le “posade” si trasformeranno in oltre quaranta cortes che animeranno il paese. Qui degustazioni di vini fra i quali spicca il moscato Lulese, formaggi, dolci tipici, antichi giochi per i bambini con le corse dei cavallini di ferula e poi mostre naturalistiche, di pittura e scultura e convegni su Lula, San Francesco, il MontAlbo a cura di Dino Manca docente di Filologia della letteratura italiana presso l'Uniss e ancora: mostra sulla caratterizzazione geofisica del sottosuolo a cura dell'INGV, e visite a Sos Enattos previa prenotazione, tutto allietato dai concerti di Maria Luisa Congiu, del gruppo Novosonos, dei suonatori di organetto e dalla presenza dei bambini del Mini Folk Lula per le vie del paese.



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