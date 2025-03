San Francesco, i nuovi priori 

San Francesco di Lula ha i suoi nuovi priori. Il vescovo di Nuoro, Antonello Mura, ha designato e annunciato ieri mattina i priori per la festa per l’anno 2025-2026. Sono Daniela Marongiu, nata il 16 luglio del 1971, e il marito Giovanni Farina, nato il 3 febbraio del 1967. I nuovi priori hanno due figli, Margherita e Luigi, e appartengono alla parrocchia di Beata Maria Gabriella guidata da don Roberto Dessolis. L'emozione da parte dei coniugi è immensa.

I programmi

«Siamo felicissimi di questi priorato - dice la coppia - perché Daniela viene da una famiglia di persone che hanno già avuto modo di svolgere questo importante incarico: i suoi nonni, suo zio e un cugino. Per noi la felicità è enorme, anche se al momento non abbiamo programmi, altre idee sono giusto abbozzate e altrettante le valuteremo in corso d’opera, ma stiamo ragionando sul da farsi tenendo conto dell’anno del Giubileo». Per quest’occasione di rilevante importanza «vorremmo portare, con il consenso di Sua Eccellenza, la teca di San Francesco alla Porta santa - dicono i nuovi priori -. E poi ci piacerebbe organizzare una visita ad Assisi, sempre in onore di San Francesco. Vogliamo che, per questa ricorrenza così particolare, sia un anno significativo per San Francesco».

Ringraziamento

Per Giovanni e Daniela è molto più di un incarico. In particolare per Daniela, è un modo per ringraziare il santo su cui ha confidato in un momento difficilissimo della sua vita. «Mi sono affidata tanto a San Francesco perché ho avuto un tumore al seno - dice Marongiu -. Anche per questo motivo l’incarico è stato preso con onore e tantissima emozione, sarò sempre grata al Santo e al vescovo che ci ha affidato questo cammino lungo un anno». Marongiu è anche componente dell’associazione “Vivere a colori”. La designazione è avvenuta dopo aver consultato il comitato della festa, rappresentativo delle diverse parrocchie della città, e del suo presidente don Stefano Paba, e del parroco di Lula, don Totoni Cosseddu. La nomina è avvenuta dopo che i nuovi priori hanno accettato e sottoscritto tutte le parti dello statuto e il regolamento della festa.

A partire da maggio prenderanno il posto di Ivan Mariane e Maura Cavada che allo stato attuale sono impegnati nell’organizzazione della prossima festività in sinergia con il comitato e monsignor Mura. Tanti parrocchiani di Beata Maria Gabriella e fedeli hanno rivolto loro gli auguri per impegno così significativo che porta avanti la tradizione di Santu Franziscu, cara a tutta la città.

