San Francesco, i nuovi priori al santuario di Lula 

I nuovi priori, Giuseppe Loddo e Luisa Puddighinu, hanno fatto il loro ingresso nel santuario di San Francesco di Lula ieri pomeriggio alle 18,30. Ad attenderli Giovanni Farina e Daniela Marongiu che concludono il loro mandato per l'organizzazione della festa di maggio più attesa dai nuoresi.

Partiti nella mattinata di venerdì dalla chiesa del Rosario nel rione di Santu Predu, i priori accompagnati da 80 cavalieri si sono diretti alla volta del santuario dopo aver fatto tre giri intorno alla chiesa e aver ricevuto la benedizione da parte di don Giovanni Maria Chessa. Ad attenderli, sotto l'arco della cancellata i vecchi priori accompagnati da don Totoni Cosseddu, parroco di Lula, e dai tanti pellegrini e fedeli presenti nel santuario.

La penultima giornata di festa ha inizio preceduta dai tre giri consueti intorno alla chiesa e la messa rituale dedicata ai nuovi priori e ai cavalieri arrivati con loro. Oggi sarà giorno di riposo per gli uomini e i cavalli e domani partenza in tarda mattinata per S'arbore. Un rito antico che sebbene modificato dalle moderne esigenze non ha mutato la radice delle sua tradizione, affascina ancora, rinnovato dalla fede dei tanti pellegrini.

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