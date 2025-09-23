San Francesco festa nazionale, l’ok di Montecitorio è bipartisan 

Via libera dalla Camera all'istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre. Il provvedimento, presentato da Noi Moderati, incassa un sostegno bipartisan con ben 247 voti a favore, 8 astenuti e soli due contrari (di Azione). Ora passa al Senato, l’obiettivo è l’approvazione definitiva in prossimità dell’ottavo centenario della morte del santo, nel 2026. «Noi Moderati ha fatto sua la proposta del poeta Davide Rondoni, presidente del comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco - ha spiegato Maurizio Lupi - Proclamare un giorno di festa nazionale nel suo nome come richiamo alla pace, coesione e alla lezione di fede e spiritualità». La giornata del 4 ottobre è attualmente considerata solennità civile, ma la disciplina specifica per la sua celebrazione è stata più volte modificata negli anni. Una volta approvata in via definitiva, la legge aggiungerà questa data alle feste nazionali in calendario dopo il Ferragosto, con tutti gli effetti previsti (l’osservanza del completo orario festivo nei luoghi di lavoro e il divieto di compiere alcuni atti giuridici). In Aula il deputato di Fi Paolo Emilio Russo ha sottolineato come «in un’epoca di divisioni Francesco unisca». Da Avs Filiberto Zaratti ha detto alla maggioranza: «Se Francesco fosse vissuto ai nostri tempi lo avreste definito un buonista». E il M5S, per voce di Carmela Auriemma: «Francesco è per noi una stella polare, abbiamo deciso di nascere il 4 ottobre 2009», per questo «voteremo insieme a questa ipocrita maggioranza». Il dem Gian Antonio Girelli: «San Francesco è la parte migliore di noi, diciamo sì con questo afflato e ci auguriamo diventi un modo di guardare al futuro per tutta quest’Aula». Critici Iv e Azione (astenuti), con Daniela Ruffino che si chiede: «L’Italia può permettersi una festività in più? Continuiamo ad avere un debito pubblico alto, godiamo già di 12 festività nazionali obbligatorie. Chiediamo meno forma e più sostanza».

