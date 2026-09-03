San Francesco, fede e musica sino a ottobre  

Preghiera, riflessione, musica e devozione accompagneranno Iglesias nelle celebrazioni per l’ottavo centenario del Transito di San Francesco d’Assisi. Tra settembre e ottobre, in programma appuntamenti dedicati al santo patrono d’Italia, con la partecipazione del frate Francesco Ielpo, custode di Terra Santa.

Il primo appuntamento è mercoledì 16 settembre alle 19 nella sala Blu del Centro culturale, con la conferenza “La presenza francescana in Terra Santa: profezia di pace” di Ielpo. Sarà approfondito il ruolo dei francescani in una terra segnata da conflitti e tensioni, ma anche dalla costante ricerca del dialogo e della pace.Giovedì 17 settembre alle 18.30, nella chiesa di San Francesco, solenne concelebrazione per la festa dell’Impressione delle stimmate di San Francesco, presieduta dal vescovo Mario Farci con il custode di Terra Santa. Le celebrazioni proseguiranno sabato 3 ottobre alle 21.30, nel chiostro di San Francesco, con il concerto di Piero Marras.

Il momento culminante sarà domenica 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco: alle 19, nella chiesa a lui dedicata, il vescovo Mario Farci presiederà la solenne celebrazione alla presenza del sindaco Mauro Usai, che accenderà la lampada votiva dedicata al santo patrono d’Italia. Al termine seguirà la processione per le vie del centro cittadino, con partenza e arrivo nella chiesa di San Francesco. La processione toccherà le piazze Manzoni, Municipio, Pichi e Lamarmora, oltre a numerose vie del centro storico.

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