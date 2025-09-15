San Francesco e Sant’Ignazio: la festa 

Da domani fino a giovedì, Barumini festeggia San Francesco e Sant’Ignazio con un programma ricco di appuntamenti religiosi, culturali e musicali. Organizzati dal comitato con il patrocinio del Comune, i festeggiamenti iniziano ogni giorno con la messa delle 10 presso la chiesa di San Francesco. Sono previste modifiche alla circolazione per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti, in particolare il divieto di transito e sosta dalle 15 alle 2, in piazza San Francesco.

Sia domani che mercoledì, alle 18.30, in programma la messa e, a seguire, la processione per le vie del paese accompagnata dai gruppi folk di Sanluri e Serrenti (domani) e Sanluri e Nurallao (mercoledì), le launeddas di Vincenzo Canova e la fisarmonica di Andrea Puddu.

Oltre ai festeggiamenti religiosi, in serata spazio alla musica: domani alle 22.30 si esibirà il gruppo Disizu e a seguire fisarmonica, mercoledì la tribute band “Come nelle favole” proporrà i successi di Vasco Rossi, dopo la processione. Giovedì, alle 22.30, chiusura con lo show Nostalgia 2000. Ogni serata sarà seguita da dj Fabree.

Giovedì, alle 16.30, previsti anche momenti con giochi e animazione dedicati ai più piccoli.

