San Francesco, domani la festa 

Nel santuario campestre di San Francesco a Lula procedono le celebrazioni del triduo, iniziato domenica con la messa presieduta da fra Massimo Chieruzzi, guardiano del monastero di San Pietro in Silki. Ieri la messa con monsignor Tonino Cabizzosu, parroco di Ittireddu. Oggi, vigilia della festa, la messa alle 17. Alle 23 la partenza dei pellegrini dalla chiesa del Rosario a Nuoro per rinnovare un rito antico di fede e un appuntamento molto sentito nella tradizione religiosa del capoluogo. Domani la messa alle 7.30 accoglierà l’arrivo dei pellegrini che cammineranno per tutta la notte, tra faticosi percorsi, fino alla chiesetta. Alle 10.30 la messa solenne sarà presieduta dal vicario diocesano don Giuseppe Mattana. Altre celebrazioni alle 16 e alle 17 con il cappellano don Antonio Cosseddu.

