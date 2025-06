«San Francesco, chiesa da tutelare» 

«La chiesa di San Francesco non è solo un luogo di culto, ma un bene identitario per la nostra comunità ed è nostro dovere trovare soluzioni per preservarla e valorizzarla». Su questo argomento la riunione presieduta dal prefetto, Salvatore Angieri alla quale hanno partecipato l’arcivescovo, la soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e del Sud Sardegna, il sindaco, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Durante l’incontro è stata garantita la disponibilità a una progettazione condivisa tra arcidiocesi e soprintendenza che comprenda interventi di restauro e manutenzione di varie chiese e opere d’arte presenti nel territorio. Il progetto sarà presentato per il finanziamento tramite fondi comunitari e misure straordinarie di programmazione. La soprintendenza, inoltre, proporrà gli interventi indispensabili per la chiesa di San Francesco. Sulla videosorveglianza, i lavori saranno in parte finanziati dall’arcidiocesi e in parte il prefetto si è impegnato a chiedere il sostegno alle fondazioni del territorio.

