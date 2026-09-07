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Sanità.
08 settembre 2026 alle 00:36

San Francesco, allarme continuo 

Saiu (centrodestra): basta annunci. Il sindacato Nursing: mancano gli infermieri 

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Un Pronto soccorso intasato dai codici rossi, pazienti in attesa nei corridoi e una donna arrivata domenica mattina a Nuoro con un codice minore che, il giorno successivo (ieri), attendeva ancora di essere visitata. È un’istantanea di una parte della sanità nuorese, che oggi sarà al centro dell’incontro con la presidente della Regione e assessore alla Sanità, Alessandra Todde, e la Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria convocata dal presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini, su richiesta del centrodestra.

L’ordine del giorno

Al centro i nodi del San Francesco: Medicina nucleare, Stroke Unit, Chirurgia d’urgenza, le strutture finanziate dal Pnrr e l’attuazione del decreto ministeriale 77. Convocazione che il centrodestra ha sollecitato da settimane, per affrontare la carenza di medici e personale. «La Todde venga a Nuoro per dare risposte, non per annunci», chiede Pierluigi Saiu, capogruppo del centrodestra. «Non serve progettare nuovi servizi se non si è in grado di garantire i medici necessari a farli funzionare, il tema rimane quello delle dotazione organica secondo gli indici di sofferenza». Saiu richiama le difficoltà di Ortopedia e Medicina trasfusionale e chiede «impegni precisi, tempi certi e responsabilità definite».

Le criticità

A fotografare le criticità Diego Murracino, del Nursing Up Sardegna. Per il sindacato, il problema principale è la carenza di infermieri e operatori sociosanitari. L’apertura degli ospedali di Comunità di Sorgono e Macomer avrebbe spostato personale dagli ospedali, aggravando le carenze. «A Sorgono, fino a ieri mattina, non risultavano pazienti, mentre a Macomer ne erano presenti due». Problemi segnalati anche nelle Case di Comunità di Oliena, Ottana e Bitti: «Sarebbero operative per metà dell’orario previsto, mentre a Nuoro c’è carenza di personale e servizi specialistici». Anche l’ospedale di Comunità di Nuoro è fermo per problemi tecnici legati ai lavori. Sul fronte San Francesco, Nursing Up segnala che la Stroke Unit «è passata da 8 a 6 posti letto, l’area medica lavora in condizioni di sovraffollamento e pazienti nei corridoi». Nel Pronto soccorso è emergenza. «Non basta più la sala destinata all’attesa dei pazienti, assistiti e anche nei corridoi. Infermieri e Oss - conclude Murracino - hanno carichi di lavoro sempre più pesanti e si registrano situazioni di malessere e assenze per malattia, come già accaduto nel reparto di Geriatria».

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