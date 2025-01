San Francesco al completo per il libro su Zuncheddu 

Una platea partecipe e interessata ha assistito alla presentazione del libro “Il Caso Zuncheddu: anticipazione della dimostrazione di un errore giudiziario”. Dell’errore giudiziario lungo 33 anni, che ha coinvolto Beniamino Zuncheddu, condannato all’ergastolo e tornato in libertà da innocente dopo la riapertura del caso, si è parlato sabato sera al teatro San Francesco alla presenza dell’autrice del libro, Claudia Lobina. Sono intervenuti anche Pietro Pittalis, vicepresidente della Seconda commissione Giustizia, collegato in videoconferenza, il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, e Giorgio Mascia, ispettore in pensione della polizia penitenziaria. A coordinare l’evento, Mara Mascia, presidente del Consiglio comunale. (ro. se.)

