San Donato, sparano tra le gente 

Almeno dieci colpi di pistola sparati e un extracomunitario fermato dai carabinieri, ieri all'ora di pranzo, in via San Donato. Questo il primo bilancio di una rissa tra immigrati che ha seminato il panico nel centro storico, tra i passanti e il personale di una scuola intorno alle 13.20.

Il racconto

Secondo i testimoni dell'episodio la zuffa sarebbe iniziata in via San Cristoforo e continuata in via San Sisto. «Erano a decine- racconta un abitante che ovviamente vuole restare anonimo -. Se le sono date con bastoni, machete e coltelli». Seguendo poi il tratto in discesa i partecipanti ai tafferugli hanno raggiunto via San Donato e all'altezza del centro della strada sono stati esplosi diversi colpi da un'arma da fuoco. «Noi però- precisano altri abitanti- abbiamo visto almeno due pistole e forse ce n'erano di più».

Fuoco e paura

Dopo gli spari, si riferisce, c'è stato un fuggi-fuggi generale per le viuzze mentre, intanto, stavano per arrivare sul posto i carabinieri, in divisa e in borghese, insieme agli agenti della polizia, seguiti quelli della polizia locale. I militari dell'Arma hanno bloccato un senegalese, sorpreso con la pistola, individuando anche un nigeriano che sarebbe la “vittima”, peraltro illesa: entrambi sono finiti in caserma.

Nei pressi di una scuola

Non si registra nessun ferito ma molta paura invece tra gli abitanti, anche in considerazione del fatto che, ad appena 50 metri dal luogo della sparatoria, si trova la scuola d'infanzia e i suoi piccoli allievi e che nella stessa via risiedono diversi minori. «Ho visto le maestre terrorizzate- testimonia una signora- si sono fatte accompagnare dalle forze dell'ordine». Un genitore poi stigmatizza il contesto, al di là della giornata trascorsa: «Questi qui mettono sempre in pericolo le vite dei nostri bambini fregandosene completamente». Perché alterchi e botte, nella zona considerata la centrale dello spaccio sassarese, sono all'ordine del giorno e non è certo la prima volta che si sentono degli spari. Insieme a quel fischiare di pallottole i cui bossoli sono stati cercati dai militari lungo la strada e i muri. “Secondo noi è un regolamento di conti per fatti di droga- aggiungono i residenti- dopo quello che è successo mercoledì quando in pieno giorno si sono rincorsi fino a Corso Vico coi machete spaventando tutti”. La certezza è che risse e smercio di stupefacenti continueranno ancora, per tutto il giorno. “Riprenderà ogni cosa come prima e sa di cosa abbiamo paura? Che ci scappi il morto e possa essere uno di noi”.