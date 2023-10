San Donato, attecchisce la rinascita 

Voglia di rinascita a San Donato. L'area del centro storico “ferita” dalla sparatoria dello scorso giovedì muove i primi passi per dare una sembianza di normalità a una zona preda da tempo dello spaccio di droga e della prostituzione. Ieri mattina gli abitanti del quartiere hanno messo a dimora alcune piante davanti alla scuola dell'infanzia, che dista appena 20 metri dalla via dove sono stati esplosi gli spari. Si tratta di una prima azione seguita alla Fiaccolata della legalità di martedì, evento nato proprio dall'istituto di San Donato, e che ha coinvolto centinaia di persone in un moto unanime di solidarietà per i residenti e per una parte di Sassari che rischia la deriva. Assume allora valore simbolico il collocamento dei vasi e delle piante in uno spazio che, fino a poco tempo fa, veniva usato solo come angolo per assumere sostanze stupefacenti o come deposito di spazzatura.

Intanto la dirigente della scuola, Patrizia Mercuri, ha incontrato sempre ieri la prefetta Grazia La Fauci per ribadire la necessità di tutela per i bambini, le maestre e il personale, un bisogno che si chiede venga perseguito con continuità al di là degli episodi limite come quello di una settimana fa. Istanze accolte dalla prefetta che ha assicurato il suo contributo per il recupero del centro storico.

