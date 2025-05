San Diego, jet privato si schianta sulle case: due morti e otto feriti 

San Diego. È di due morti e otto feriti il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto ieri a San Diego all’alba, quando un Cessna 550 si è schiantato su un quartiere della città. L’incidente ha causato incendi in quindici abitazioni e ha distrutto diverse auto parcheggiate nelle strade. Lo schianto intorno alle 3.45 (le 12.45 in Italia), mentre la visibilità era ridotta da una fitta nebbia nell’area che si trova sulla traiettoria di atterraggio del vicino aeroporto Montgomery-Gibbs Executive. Il Cessna 550 ha urtato una casa, ha perso pezzi per poi precipitare. «Ci siamo trovati di fronte una scena terrificante, con abitazioni e macchine che hanno preso fuoco nello stesso momento», ha detto il capo della polizia di San Diego Scott Wahl. Gli incendi sono stati spenti.

Vigili del fuoco, esercito e polizia di San Diego hanno controllato casa per casa il quartiere militare a nord della città californiana. «Non abbiamo trovato morti, né ci sono feriti che abbiano richiesto il ricovero in ospedale», ha detto l’ufficiale dei vigili del fuoco Dan Eddy, specificando che chi era a bordo del velivolo è deceduto. «L’aereo privato è registrato nel Midwest. Stiamo controllando i documenti per sapere chi fosse il pilota e quanti passeggeri trasportasse. Questo tipo di velivoli hanno posto per 10-12». L’aereo era decollato da Teterboro, New York; ha fatto una sosta a Wichita, Kansas, per poi proseguire. A cinque chilometri da San Diego, come risulta dagli audio forniti alla polizia, il pilota ha annunciato via radio agli altri velivoli nelle vicinanze che si preparava ad atterrare lungo la pista 28 del Montgomery-Gibbs Executive Airport. Il jet non avrebbe segnalato problemi, poi lo schianto.

