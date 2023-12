San Daniele, un vertice dal prefetto 

Il San Daniele potrebbe mutare pelle, ma non avendo le caratteristiche adatte, sarebbe costretto a soccombere. L’allarme lanciato nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali viene preso molto sul serio dal Comune di Lanusei e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Davide Burchi e Vito Cofano scrivono al prefetto di Nuoro Dionisi. Chiedono un incontro urgente per fare chiarezza sulla vicenda. «Ci rivolgiamo a lei in ragione delle informazioni diffuse a mezzo stampa dalle organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria circa l’ipotesi di mutamento della funzione della casa circondariale di Lanusei e sui potenziali riverberi che tale scelta inevitabilmente produrrebbe sulla tenuta della rete dei presidi di sicurezza e legalità attualmente presenti nel territorio dell’Ogliastra».

Allo storico istituto è strettamente legata la sorte del Tribunale, ciclicamente oggetto di tensioni. «In quest’ottica, consapevoli della delicatezza del tema e certi della sensibilità e dell’attenzione che vorrà dedicare alla vicenda, ci rendiamo disponibili a presenziare ad un incontro». Un vertice con i dirigenti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità. Per scacciare, si spera, i timori. (fr. l)

