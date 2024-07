San Daniele, nubi sul futuro 

Minorenni in arrivo nel carcere di Lanusei. La Uil solleva le barricate e denuncia: «Decisione scellerata, la struttura non è idonea». Neppure l’amministrazione comunale è d’accordo: «No alla conversione, sì al potenziamento dell’istituto ma sempre per maggiorenni». La rivoluzione ipotizzata da Roma, nello specifico dal dipartimento della Giustizia minorile, per il San Daniele infuoca il dibattito. Anche perché sindacato e amministratori temono che la conversione possa essere l’anticamera alla chiusura definitiva della casa circondariale, che di fatto farebbe saltare l’asse di continuità del sistema giudiziario Tribunale-carcere.

L’allarme

Per la Uil si tratta di una «decisione scellerata che condanna l’Istituto a una velocissima chiusura». Nonostante l’annuncio del capo del dipartimento della Giustizia minorile, Antonio Sangermano, e del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, che durante l’ultima riunione con i rappresentanti sindacali nazionali avevano scongiurato l’invio di detenuti minori per l’inidoneità della struttura, sul tavolo sembrerebbe pronta la clamorosa contro decisione.

«I detenuti minorenni - afferma il segretario generale della Sardegna della Uil Pa Polizia penitenziaria, Michele Cireddu - pare che verranno comunque assegnati, anche se dal punto di vista della sicurezza e degli spazi la struttura non sia stata reputata idonea dalla stessa commissione inviata dal Dipartimento. Nella Penisola i detenuti che il Dipartimento si appresta a inviare hanno distrutto intere sezioni detentive, hanno messo in atto evasioni rocambolesche e aggressioni a danno degli operatori, di conseguenza sembra abbiano deciso nel nome della provvisorietà, di sacrificare una struttura che non reggerebbe per più di qualche giorno. Per noi è una chiusura annunciata». Come già più volte ribadito.

Sindaco preoccupato

Il sindaco Davide Burchi, ha integrato l’ordine del giorno del Consiglio comunale di mercoledì per la vertenza carcere. Già oggi la maggioranza farà il punto sul caso. «Siamo preoccupati dell’evoluzione. La commissione inviata dal Dipartimento - dice Burchi - ha dichiarato la struttura non idonea per i minori. Temiamo che questa decisione possa comportare una chiusura definitiva della struttura, per la quale auspichiamo un potenziamento ospitando soltanto detenuti maggiorenni».

RIPRODUZIONE RISERVATA