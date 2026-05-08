VaiOnline
Gonnoscodina
09 maggio 2026 alle 00:48

San Daniele, festa in piazza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si terranno nella giornata di domani, sabato 9 maggio, a Gonnoscodina, i festeggiamenti in onore di San Daniele, organizzati dall’omonimo comitato dei festeggiamenti, in collaborazione con Comune e Pro loco. Le celebrazioni inizieranno alle 17, con la processione del simulacro del Santo, delle Confraternite di Gonnoscodina e Pau e l’accompagnamento musicale delle launeddas di Antonio Fanari e l’organetto di Emilio Ghiani. Alle 17.30 la Santa Messa nella Chiesa di San Daniele, presieduta da Monsignor Corrado Melis e Padre Simone, con la partecipazione degli “Amici dell’Oftal”, animata dal Coro di Gonnoscodina. Al termine, un momento conviviale e di intrattenimento musicale con il fisarmonicista Marco Chergia, presso l’Oratorio. (g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’isola e l’Europa

«Continuità territoriale da ripensare»

L’ex premier Letta a Cagliari: sinora modelli poco incisivi, serve una battaglia comune 
Alessandra Carta
agricoltura

«Costi impazziti, campagne allo stremo»

Da Cagliari l’appello di Coldiretti e del ministro Lollobrigida all’Ue: «Meno tasse» 
Roberto Murgia
Il caso

Delitto Mocci: caccia al quarto uomo

I Ris potrebbero svelare il nome del complice della rapina e dell’omicidio 
Francesco Pinna
Garlasco

E Sempio disse: «Il sangue c’era»

Intercettazioni e appunti: alla scoperta delle carte dell’inchiesta sul delitto 
Le crisi

Colpite due petroliere iraniane Ira di Teheran, minaccia Usa

Intanto la Casa Bianca annuncia tre giorni di tregua in Ucraina 
Fiera Nautica.

Pronti per la sfida in mare aperto

Il vice ministro Valentini: «Formazione, Olbia può essere polo nazionale» 
Caterina De Roberto
Mobilità.

FlixBus sbarca nell’Isola, al via da giugno

La low cost coprirà la Cagliari-Alghero, passando da Sanluri, Oristano e Sassari 
Il focus.

Poetto, la posidonia non si tocca

L’assessora: è una risorsa, per ora resta lì. I balneari: mette in fuga i turisti 
Mauro Madeddu