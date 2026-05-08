San Daniele, festa in piazza 

Si terranno nella giornata di domani, sabato 9 maggio, a Gonnoscodina, i festeggiamenti in onore di San Daniele, organizzati dall’omonimo comitato dei festeggiamenti, in collaborazione con Comune e Pro loco. Le celebrazioni inizieranno alle 17, con la processione del simulacro del Santo, delle Confraternite di Gonnoscodina e Pau e l’accompagnamento musicale delle launeddas di Antonio Fanari e l’organetto di Emilio Ghiani. Alle 17.30 la Santa Messa nella Chiesa di San Daniele, presieduta da Monsignor Corrado Melis e Padre Simone, con la partecipazione degli “Amici dell’Oftal”, animata dal Coro di Gonnoscodina. Al termine, un momento conviviale e di intrattenimento musicale con il fisarmonicista Marco Chergia, presso l’Oratorio. (g. p.)

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