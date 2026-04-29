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Villaspeciosa.
30 aprile 2026 alle 00:11

San Cromazio in abbandono dopo l’alluvione di due anni fa 

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Recinzione distrutta ed erbaccia. Benvenuti al sito archeologico di San Cromazio, a Villaspeciosa. Un luogo che anni fa veniva visitato dai turisti. I danni dell’alluvione risalgono dall’ottobre 2024 e, da allora, non c’è stato nessun intervento.

«I contributi potevano essere dati a spesa corrente o investimento», dice il sindaco Gianluca Melis. «Per San Cromazio i fondi della Regione dovevano essere spesi entro il 2025. San Cromazio è sottoposta a sovrintendenza, tutele e quant’altro, e quindi il progetto di intervento ha bisogno di un lungo iter per raccogliere i pareri della sovrintendenza, l’archeologo e via dicendo. A ottobre eravamo pronti ad avviare i lavori, ma è arrivata in Municipio una nota che ci annunciava il rischio di perdere quei fondi se non avessimo chiuso i lavori entro i 31 dicembre 2025. Il rischio di non riuscire a completarlo entro quella data era troppo alto».

Per quanto tempo San Cromazio resterà chiuso, danneggiato e abbandonato? «Ci siamo mossi con la Protezione civile che ha riprogrammato nel 2026 e aspettiamo ancora un mese per affidare i lavori – continua Melis -. Volevamo iniziare i lavori molto prima ma la macchina burocratica è lentissima». Oltre ai danni dell’alluvione la zona attorno al sito archeologico è piena di erba alta. «La toseremo entro questa settimana, abbiamo già dato il mandato per intervenire con un finanziamento 25mila euro non solo per San Cromazio ma per tutte le aree del paese». (l. e.)

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