San Cristoforo, il ritorno delle pariglie dopo dieci anni 

Grande entusiasmo a Fonni in vista dei festeggiamenti in onore di San Cristoforo, in programma dal 28 al 30 luglio, nella chiesa campestre. A curare l’organizzazione l’associazione Santu Gristolu-leva 1992, attivissima nei fervidi preparativi di questi giorni. A spiccare, il ritorno dopo dieci anni delle tradizionali pariglie a cavallo. Giunte alle 21^ edizione, sono attese per sabato 29 luglio alle 17 nell’ippodromo comunale, alla presenza dei migliori cavalieri della Sardegna. Importante il supporto organizzativo e logistico della Società ippica fonnese e del Comune.

Tra gli eventi in calendario il tributo agli 883 e l’esibizione di Dj Matrix e Dj Mattu (venerdì 28 dopo la mezzanotte), l’esibizione del famoso rapper nazionale Jack La Furia e dei dj locali Dj Matt e Angelo Mattu (sabato 29 ore 22,30). Domenica la processione dal paese al santuario (ore 10), la cena comunitaria offerta dal comitato ore (21), la rassegna del canto a tenore “Battor Moros” (ore 22,30). Immancabile l’attenzione ai più piccoli, con l’animazione e i giochi gonfiabili.

«Siamo entusiasti per l’appuntamento che ci attende - fanno sapere i giovani della leva 1992 - la manifestazione è frutto del sostegno della nostra comunità, andato avanti dalla scorsa estate fino ad oggi, anche grazie ad eventi organizzati nei mesi scorsi. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato, auspicando una buona festa».

