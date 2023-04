San Cristoforo e la Torre di Mariano al centro di “Archivio in primavera” 

Proseguono gli appuntamenti, uno al mese per quattro mesi, per raccontare un pezzo della storia di Oristano attraverso la carte d’archivio. Oggi infatti, per “Archivio in primavera”, alle 16.30 nel Palazzo degli Scolopi lo studioso Lucio Deriu cura l’incontro “Cristoforo… il portatore di Cristo: la Torre di Mariano e l’iconografia del santo”.

Un appuntamento che rientra nell’iniziativa voluta dall’assessorato alla Cultura, Fondazione Oristano e Archivio Storico comunale che vedrà la sua conclusione il 9 giugno. «Racconteremo diverse storie che ci aiuteranno a conoscere meglio la storia di Oristano e lo faremo attraverso le preziose carte del nostro archivio civico», dice il sindaco Massimiliano Sanna.

«Il prossimo appuntamento è dedicato al pittore Carlo Contini, per finire a giugno con la Notte degli Archivi e una conferenza su Sant’Archelao», precisa l'assessore alla Cultura Luca Faedda. ( m. g. )

