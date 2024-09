San Costantino, nuova prioressa del Consiglio  

All’Ardia 2025 mancano ancora dieci mesi, ma le scadenze imposte dalla tradizione partono prima. A conclusione delle novene per il santo Imperatore, è stata ufficializzata la scelta della nuova prioressa del Consiglio di san Costantino. Si tratta del gruppo delle donne che sino al mese di agosto del prossimo anno si occuperanno della custodia e di tutti i servizi inerenti la parte religiosa nel santuario. La prioressa è Sara Faedda, che si avvarrà della collaborazione di Lucia, Maria Giovanna e Antonella Faedda, Natalina Piras, Gianfranca Onida, Giovanna Porcu, Alba Puddu, Serena Mascia. Hanno sostituito la prioressa Marilena Carboni e il consiglio formato da Tonina Putzulu, Antonietta Carta, Elena Flore, Antonella Marongiu, Rosaria Carboni, Marina Coccu, Gesuina Carta, Pietrina Carboni. Nel loro servizio sono animate da tanta fede e hanno il compito di preparare ogni cosa in maniera puntuale e attenta, partecipando a tutte le funzioni religiose. Il nome della nuova prioressa è stato comunicato dal parroco don Maurizio Demartis. «Una esperienza bella e toccante- afferma la prioressa uscente Marilena Carbon i- arricchita dal fatto che dopo l’ultimazione dei lavori abbiamo potuto risistemare tutti gli ex voto».

