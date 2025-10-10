VaiOnline
Terralba.
11 ottobre 2025 alle 00:18

San Ciriaco riapre le sue porte 

Ieri la cerimonia e la messa con il vescovo nella chiesa ristrutturata 

Giornata di festa ieri per la comunità religiosa terralbese che si è riappropriata della chiesa di San Ciriaco con una cerimonia e la messa, alla presenza del vescovo di Ales-Terralba, Roberto Carboni. I lavori hanno preso il via lo scorso giugno, con un intervento di manutenzione straordinaria finanziato con 100mila euro da Unione del Terralbese e Regione.

Le opere

Il sindaco, Sandro Pili, nel suo intervento ha illustrato le opere realizzate e seguite da vicino insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Grussu. «Abbiamo voluto restituire un luogo di culto rinnovato e più accessibile – evidenziano Pili e Grussu - grazie al rifacimento degli intonaci, il restauro del portoncino laterale, la sistemazione dell’accesso per i disabili e tinteggiatura dell’intero edificio. Nel sagrato è stata completamente rifatta la pavimentazione e ricollocata l’antica croce, simbolo identitario per Terralba. Inoltre sono state restaurate le aule catechistiche e aggiornati gli arredi interni, compreso un nuovo fonte battesimale. Un lavoro corale, che ha coinvolto tecnici ed impresa con grande dedizione».

Il parroco

Grande soddisfazione anche da parte di don Andrea Martis che, insieme a don Mattia Porcu, guida l’unità pastorale di Terralba.

«Con gioia – ha detto don Mattia rivolto al vescovo - io e don Mattia, unitamente alla comunità, abbiamo scelto di dire assieme a voi il nostro grazie, condividendo questo momento di presentazione dei lavori e di Eucarestia. La chiesa ha vissuto un periodo di restauro, manutenzione e ulteriore abbellimento nel solco dei lavori che già don Massimiliano aveva programmato e lo ringraziamo per gli anni di servizio generoso a favore di questa comunità. Rivolgiamo la nostra gratitudine a chi ha collaborato affinché tutto questo potesse realizzarsi: tutti questi lavori sono stati svolti con un unico obiettivo, rendere questa casa sempre più bella, ordinata e accogliente».

