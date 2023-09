Colpo di scena al teatro San Carlo: il giudice del lavoro di Napoli ha accolto in via cautelare il ricorso dell'ex sovrintendente e direttore artistico Stéphane Lissner, che ha impugnato il “pensionamento” a 70 anni (per effetto delle norme varate dal Governo) in anticipo sulla scadenza naturale del contratto. Le sue funzioni però erano state già affidate all'ex amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, nominato sovrintendente a inizio agosto.